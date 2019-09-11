Что думают якутяне о четырехдневной рабочей неделе

В июне премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что уже достигнутого технологического прогресса может быть достаточно для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. В августе Медведев поручил Минтруду представить предложения по этому вопросу в правительство до конца сентября, сообщает Центр социальных инноваций «Чёрный куб» .

«Противником» идеи премьера на прошлой неделе выступил министр экономического развития Максим ОРЕШКИН. Он отметил, что для перехода на сокращенную неделю россияне должны больше зарабатывать и эффективнее работать.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь на первом этапе достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — заявил Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Тем не менее, позиция Минэкономразвития в правительстве не единственная, и сам Медведев заявлял, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 13 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Министр труда Максим ТОПИЛИН подтвердил, что переход на «четырехдневку» – это долгосрочная перспектива и в ближайшие годы этот вопрос точно не решится.

«Федеральные власти, обсуждая столь значимые вопросы на высоком уровне, уже приучили экспертное сообщество, что эти идеи, не важно: являются ли они прогрессивными или регрессивными, так или иначе будут реализованы, — отмечает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ . – Что касается жителей Дальнего Востока, то согласно нашему последнему социологическому исследованию, большая часть опрошенных все же против перехода на «четырехдневку», хотя количество тех, кто считает иначе, в целом по округу уступает лишь на 5-6%, а в некоторых дальневосточных регионах число тех, кто позитивно смотрит на «реформу Медведева» больше, чем тех, кто ее отвергает».

Опрос Центра социальных инноваций «Черный куб» проводился с 26 августа по 9 сентября 2019 года во всех субъектах Дальневосточного ФО. Участниками исследования стали 11 314 человек. Выборка составлена в соответствии с половозрастной структурой населения и его территориальным размещением по регионам.

44,5% опрошенных поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Основных причин три – 19,1% дальневосточников хотят больше времени уделять семье или проводить на отдыхе, 10,8% – тратят значительную часть своего рабочего времени напрасно (и четырехдневная неделя может решить эту проблему), а у 7,8% опрошенных и вовсе нет желания работать все пять дней в неделю.

Но все-таки тех, кто негативно относится к возможному переходу на «четырехдневку», оказалось больше – 49,9% от числа опрощенных. Большая часть из них опасается, что после реализации инициативы премьера они станут меньше зарабатывать (19,3%). У 18,4% опрошенных стимулы не материальные, а производственные: они отметил, что за четыре дня в неделю они не смогут выполнить положенный объем работы.

6,4% респондентов заметили, что при четырехдневной рабочей неделе станет труднее взаимодействовать с партнерами, контрагентами, руководством, подчиненными, банковскими организациями и т.д. ввиду большего количества выходных дней. 2,3% опрошенных жителей Дальнего Востока безразлично отнеслись к инициативе Дмитрия Медведева, а 3,3% респондента затруднились выразить своё отношение к ней.

Больше всего хотят перехода на «четырехдневку» на Чукотке (60,1% прошенных). Меньше всего – на Сахалине (37,5%). Кроме Чукотки большее число респондентов поддержали новый рабочий график в Якутии и Бурятии, а также в Еврейском автономном округе. В семи других регионах число негативно настроенных на переход превысило количество согласных на четыре рабочих дня в неделю.