08.07.2020
16:12
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Экономика

Что думают предприниматели Якутии о семейном бизнесе?

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности.

В честь этого события Центр «Мой бизнес» подготовил подборку цитат предпринимателей Якутии о семейном бизнесе.


Источник: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"
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