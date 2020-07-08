08.07.2020
16:12
199
Экономика
Что думают предприниматели Якутии о семейном бизнесе?
Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности.
В честь этого события Центр «Мой бизнес» подготовил подборку цитат предпринимателей Якутии о семейном бизнесе.
Источник: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"
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