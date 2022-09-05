В целях профилактики и раннего выявления нефрологических заболеваний в «Центре современной нефрологии и диализа» в феврале месяце текущего года был открыт кабинет нефролога для осмотра детского населения. Что должны знать родители, чтобы уберечь почки ребенка, и что рекомендуют специалисты? Какая профилактическая работа ведется в медучреждении и когда родителям нужновести ребенка к врачу-нефрологу нам расскажут Марфа Бурцева, директор, главный врач «Центра современной нефрологии и диализа» и Александра Горохова, главный детский нефролог МЗ РС (Я).

-Марфа Николаевна, со дня открытия детского кабинета прошло полгода. Сколько пациентов обратилось за это время?

М.Б: Как известно, Глава республики Айсен Николаев объявил юбилейный 2022 год- Годом Матери. Поэтому все мероприятия и акции нашего центра посвящены нашим дорогим Матерям и детям. В феврале месяце мы открыли кабинетосмотра детского нефролога, где родители с детьми одновременно могут пройти обследование почек. Я, как врач педиатр считаю, что это очень удобно для детей их родителей. Ведь детям всегда комфортно рядом с родными. Будь то сдача анализов, инструментальная диагностика либо просто консультация по вопросам здоровья почек.

Со дня открытия кабинета обследование почек прошли 258 детей, в том числе из Якутска 201, также с районов Якутии: Усть –Алданского -6, Хангалаского- 5 Намского- 5 Оймяконского- 4, Чурапчинского- 4 ,Усть-Янского -3, Булунского- 3, Вилюйского- 3, Амгинского- 2, Нербнгринского- 2 Нюрбинского- 2, Олекминского- 2 и другие. Стоит отметить, что все обследование у нас бесплатное и в кабинет нефролога могут записаться все жители Республики.

-Если у ребенка во время обследования обнаружат какую-либо патологию?

М.Б: Естественно, бывают и такие случаи. Многие родители и не подозревают до прихода к нам, что у ребенка есть проблемы с почками. Все кому будет поставлен тот или иной диагноз по патологии почек, будут состоять у нас на диспансерном наблюдении. Также мы тесно работаем с Республиканской больницей №1-Национальным центром медицины. По необходимости мы направляем на госпитализацию и дальнейшее углубленное обследование в «Центр охраны материнства и детства». Хочу добавить, что заболеваниям мочевыводящих путей и почек могут быть подвержены дети в любом возрасте. Ранняя диагностика патологических изменений имеет огромное значение для дальнейшей полноценной работы урологической системы в целом. Родителям следует крайне внимательно относиться к любым патологическим симптомам, даже если они кажутся незначительными. Поэтому всех приглашаем в наш кабинет врача-нефролога, который находится по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 83. На консультацию вы можете записаться по номеру: 89644299277.

Что должны знать родители, чтобы уберечь почки ребенка, и что рекомендуют специалисты?

-Александра Васильевна, прежде чем начать наш разговор, давайте напомним читателям, что собой представляют наши почки.

— Почка присутствует в организме человека как парный бобовидный орган, который входит в систему органов мочевыделения. Расположены почки за пристеночным листком брюшины в поясничной области, по бокам от двух последних грудных и двух первых поясничных позвонков.

-Существуют ли явные признаки болезни почек?

А.Г: Родителям стоит обратить внимание на внешний вид ребенка. Некоторые болезни почек сопровождаются отеками. Отеки почечного происхождения могут быть выраженными, при этом масса тела ребенка быстро увеличивается, а родители часто расценивают это как хорошую прибавку в весе и ребенка считают здоровым. У детей могут отекать ноги, родители нередко впервые замечают отеки, когда обувь вдруг стала мала. Также у ребенка может измениться цвет мочи и снижениеколичества мочи. Но нередко у детей старшего школьного возраста заболевания почек могут начаться бессимптомно. Обычно изменения выявляются случайно при медосмотре в школе, в анализах мочи. Например, у детей младшего возраста пиелонефрит может проявляться только лихорадкой, симптомами общей интоксикации, без других жалоб. А появление отеков на лице расценивают как аллергическую реакцию — отек Квинке. Поэтому в случаях немотивированной лихорадки мы рекомендуем сдавать общий анализ мочи.

— Какие самые распространенные нефрологические заболевания у детей?

А.Г: На первом месте по статистике в структуре заболеваний органов мочевой системы у детей занимают инфекции мочевыводящих путей- пиелонефриты и циститы. У детей до 1 года это одна из наиболее распространенных заболеваний после респираторных инфекций, в силу анатомической незрелости организма. Пиелонефрит у детей старше 1 года чаще возникает на фоневрожденных аномалий мочевой системы: пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР), гидронефроза, нейрогенных нарушений мочевого пузыря. В школьном возрасте могут начаться хроническиегломерулонефриты, которые нередко могут протекать бессимптомно и прогрессировать. Поэтому, мы рекомендуем в целях профилактики проходить медицинские обследования. Своевременная диагностика и лечение в большинстве случаев могут предотвратить прогрессирование болезни. Тем более в «Центре современной нефрологии и диализа» можно пройти консультацию и осмотр специалиста абсолютно бесплатно.

-Существует ли генетическая предрасположенность к развитию той или иной болезни почек и мочевыводящих органов?

А.Г: Безусловно, развитию любой патологии, в том числе и заболеваний мочевой системы у детей способствует генетический фактор, то есть, предрасположенность. Часто родители задают вопрос, почему у моего ребенка то или иное заболевание? Например, ОРЗ болеют многие, но не у всех ведь развивается гломерулонефрит. В научных исследованиях выявлен ряд мутаций,которые могут быть маркерами тех или иных заболеваний. Одна из форм хронического гломерулонефрита- ИГА нефропатия- это фактически наследственная нефропатия-широко распространена в азиатском континенте, включая наш регион.

-И в конце, пожалуйста,расскажите о самом главном, о профилактике заболеваний почек. С какого возраста необходимо показать ребенка врачу-нефрологу?

А.Г: Самые простые меры профилактики помогут избежать серьёзных проблем: контроль общего анализа мочи, УЗИ органов мочевой системы по графику диспансеризации по возрастам, согласно приказа МЗ РФ. После года, если изменений по УЗИ не было, 1 раз в год. Также необходимо сдать анализ мочи после перенесенной ангины. Обязательно нужно соблюдать режим употребления воды. Причем детям нужно пить воду в чистом виде. Многие родители вместо воды дают детям концентрированные и газированные напитки. Предпочтительнее натуральные морсы и компоты, которые вы сами варите из фруктов и ягод. Также нужно детей нужно учить соблюдать гигиену, ребенок не должен переохлаждаться и перегреваться. Важно своевременно приучать ребенка к горшку, чтобы он мог контролировать свой мочевой пузырь. Приучать школьников своевременно опорожнять мочевой пузырь и кишечник, это самая простая профилактика инфекций мочевых путей у детей школьного возраста. Берегите своих малышей от респираторных и кишечных инфекций. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках простуды, либо повышения температуры обращайтесь к педиатру. Будьте здоровы, берегите своих детей.