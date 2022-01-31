Что для якутян карьера?
Жители Якутска стали реже, чем 11 лет назад, утверждать, что успешная карьера — это везение, и чаще объяснять служебный рост упорной работой.
В том, что успешная карьера — это больше везение, чем упорная работа, убеждены 35% якутян. По их мнению, должность и зарплата зачастую определяется не опытом и навыками сотрудника, а его удачливостью, связями и знакомствами. Такой точке зрения возражают 54% жителей Якутска: для них профессиональный рост — это прежде всего результат напряженного труда. «Чтобы сделать карьеру, надо стать профи, но и немножко везения не повредит», — комментируют опрошенные. Еще 11% затруднились дать однозначный ответ.
Тех, кто видит в должностном росте результат упорной работы, больше среди молодежи до 34 лет (60%). Женщины чаще, чем мужчины, считают профессиональные успехи следствием напряженного труда (63 и 51% соответственно).
По сравнению с 2011 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, сократилось число россиян, убежденных, что успешная карьера — это везение. Тех, кто видит за победами упорный труд, напротив, стало больше.
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