04.11.2020
18:00
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Погода

Что день грядущий нам готовит? Погода в Якутске

Завтра, 5 ноября, в Якутске ожидается небольшой снег.

Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -17-19, днем -11-13°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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