12.10.2021
10:39
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Якутск

Что делают учителя в полупустых школах?

13 октября на канале «Россия24» в эфире программы «Город и горожане» обсудят так называемый «дистант» — дистанционное обучение в школе. Участники – первый заместитель председателя Якутской гордумы Евдокия Евсикова и председатель постоянной комиссии Якутской гордумы по социальной политике Айаан Васильев. Они ответят на вопросы о подготовке учителей к данной форме обучения, существующих проблемах и путях их решения.

Смотрите передачу в  эту среду, 13 октября в 18 ч. на канале «Россия24». 

Источник: Пресс-служба ЯГД
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