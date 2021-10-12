12.10.2021
10:39
75
Якутск
Что делают учителя в полупустых школах?
13 октября на канале «Россия24» в эфире программы «Город и горожане» обсудят так называемый «дистант» — дистанционное обучение в школе. Участники – первый заместитель председателя Якутской гордумы Евдокия Евсикова и председатель постоянной комиссии Якутской гордумы по социальной политике Айаан Васильев. Они ответят на вопросы о подготовке учителей к данной форме обучения, существующих проблемах и путях их решения.
Смотрите передачу в эту среду, 13 октября в 18 ч. на канале «Россия24».
Источник: Пресс-служба ЯГД
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