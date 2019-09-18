Что делать в случае ограничений электроснабжения?

Современный уклад жизни сложно представить без электричества, и даже его непродолжительное отсутствие может принести потребителям массу неудобств. ПАО «Якутскэнерго» разъясняет, как вести себя в данной ситуации.

В первую очередь, необходимо отключить от сети все электроприборы. Это позволит предотвратить короткие замыкания, которые возникают вследствие возможных перепадов напряжения. Оценить масштаб отключения.

Если электроснабжение отсутствует только в вашей квартире:

— проверить исправность электрического счетчика. В случае его неисправности позвонить в управляющую компанию (УК) или в товарищество собственников жилья (ТСЖ);

— если счетчик исправен, проверить, нет ли у вас задолженности перед Энергосбытом, например, с мобильного телефона или ноутбука через личный кабинет https://lk.yakutskenergo.ru/personal#/ Этот сервис позволяет контролировать все свои расчеты с энергокомпанией. Если вы еще не зарегистрированы в нем, пройдите по ссылке http://yakutskenergo.ru/register/

— в случае, если прибор учета исправен, и вы вовремя оплачиваете потребленные энергоресурсы, следует подать заявку об отсутствии электроснабжения в ТСЖ или УК.

Если электроснабжение отсутствует во всем доме или вы видите в окно, что света нет и в соседних зданиях,

— обратитесь в ТСЖ или УК. Когда технологическое нарушение произошло на объектах, не находящихся в собственности УК и ТСЖ, представители этих организаций оформляют заявку на осмотр в районы электрических сетей.

Узнать, почему произошел перерыв в электроснабжении вы можете, позвонив

— в Единую дежурную диспетчерскую службу. В г. Якутске по номерам: +7(4112)44-42-29, +7(4112)44-42-51, +7(4112)44-45-64;

— в диспетчерских службу местных районов электрических сетей. В г. Якутске по номерам: 005, +7(4112)21-55-68.

Зачастую ограничения электроснабжения связаны с плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства, с их ремонтом, обслуживанием, подключением и отключением потребителей, которые энергетики ведут каждый день.

Узнать о временных ограничениях электроснабжения просто: график плановых работ энергетиков публикуется за сутки до отключений на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» (ссылка: https://yakutskenergo.ru). Кроме того, о плановых ограничениях вы можете узнать в мессенджере Telegram и на официальных страницах энергохолдинга в популярных социальных сетях:

— Instagram (https://www.instagram.com/yakutskenergo_official/);

— Facebook (https://www.facebook.com/yakutskenergo/);

— Twitter (https://twitter.com/yakutskenergo);

— Telegram (ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo; для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo).