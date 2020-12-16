Что делать в случае ограничений электроснабжения?

Современный уклад жизни сложно представить без электричества, и даже его непродолжительное отсутствие может принести потребителям жилых многоквартирных домов и частных секторов массу неудобств. ПАО «Якутскэнерго» разъясняет, как вести себя в данной ситуации.

В первую очередь, в случае отсутствия электроснабжения, вам необходимо отключить от сети все электроприборы. Это позволит предотвратить короткие замыкания, которые возникают вследствие возможных перепадов напряжения.

Во-вторых, необходимо «оценить» масштаб отключения:

Если электроснабжение отсутствует только в вашей квартире/частном доме, вам необходимо проверить исправность прибора учета.

— в случае неисправности счетчика позвонить в управляющую компанию (УК) или в товарищество собственников жилья (ТСЖ);

— если счетчик исправен, вам нужно проверить, нет ли у вас задолженности за электроэнергию. Проверить состояние лицевого счета можно в личном кабинете сайта ПАО «Якутскэнерго» (ссылка: https://lk.yakutskenergo.ru/personal#/). Этот сервис позволяет контролировать все расчеты с энергокомпанией. Для регистрации в личном кабинете пройдите по ссылке http://yakutskenergo.ru/register/. При оплате потребленной электроэнергии в УК следует обратиться к специалистам данной компании.

— в случае, если прибор учета исправен следует подать заявку об отсутствии электроснабжения в ТСЖ или УК.

Если электроснабжение отсутствует во всем многоквартирном доме или в соседних зданиях, строениях, то необходимо обратиться в ТСЖ или УК. Если технологическое нарушение произошло на энергообъектах, не находящихся в собственности УК и ТСЖ, представители этих организаций оформляют заявку на осмотр в районы электрических сетей.

Узнать, почему произошел перерыв в электроснабжении можно по номерам:

— Единой дежурной диспетчерской службы. В г. Якутске по номерам: +7(4112)44-42-29, +7(4112)44-42-51, +7(4112)44-45-64;

— В диспетчерской службе местных районов электрических сетей. В г. Якутске по номерам: 005, +7(4112)21-55-68.

Зачастую ограничения электроснабжения связаны с плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства, с их ремонтом, обслуживанием, подключением и отключением потребителей. Эти работы энергетики ведут по будням на протяжении всего года.

Узнать о временных ограничениях электроснабжения просто:

График ограничений электроснабжения доступен на главной странице официального сайта ПАО «Якутскэнерго» по ссылке: https://www.yakutskenergo.ru/.

В специальном разделе официального сайта «График ремонтных работ» по ссылке: https://www.yakutskenergo.ru/About_company/press-center/tags.php?TAGS=отключения).

На канале энергокомпании в мессенджере Телеграм по ссылке: https://t.me/Yakutskenergo.

На главной странице якутского портала Ykt.ru. Ссылка с картинкой (баннер с надписью: «График ремонтных работ») находится под главными новостями сайта.

С помощью подписки на график ограничений электроснабжения. Для этого необходимо оформить подписку в разделе «Личный кабинет» на официальном сайте ПАО «Якутскэнерго». После оформления подписки график ограничений будет автоматически приходить вам на электронную почту.

Обратите внимание: информация о плановых ограничениях электроснабжения размещается на сайте энергокомпании, странице в Instagram, на канале в мессенджере Telegram и на портале Ykt.ru по будням в районе 17-19 часов.