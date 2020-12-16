16.12.2020
13:30
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Экономика

Что делать в случае ограничений электроснабжения?

Современный уклад жизни сложно представить без электричества, и даже его непродолжительное отсутствие может принести потребителям жилых многоквартирных домов и частных секторов массу неудобств. ПАО «Якутскэнерго» разъясняет, как вести себя в данной ситуации.  

В первую очередь, в случае отсутствия электроснабжения, вам необходимо отключить от сети все электроприборы. Это позволит предотвратить короткие замыкания, которые возникают вследствие возможных перепадов напряжения. 

Во-вторых, необходимо «оценить» масштаб отключения:

  • Если электроснабжение отсутствует только в вашей квартире/частном доме, вам необходимо проверить исправность прибора учета.

— в случае неисправности счетчика позвонить в управляющую компанию (УК) или в товарищество собственников жилья (ТСЖ); 

— если счетчик исправен, вам нужно проверить, нет ли у вас задолженности за электроэнергию. Проверить состояние лицевого счета можно в личном кабинете сайта ПАО «Якутскэнерго» (ссылка: https://lk.yakutskenergo.ru/personal#/). Этот сервис позволяет контролировать все расчеты с энергокомпанией. Для регистрации в личном кабинете пройдите по ссылке http://yakutskenergo.ru/register/. При оплате потребленной электроэнергии в УК следует обратиться к специалистам данной компании.

— в случае, если прибор учета исправен следует подать заявку об отсутствии электроснабжения в ТСЖ или УК. 

  • Если электроснабжение отсутствует во всем многоквартирном доме или в соседних зданиях, строениях, то необходимо обратиться в ТСЖ или УК. Если технологическое нарушение произошло на энергообъектах, не находящихся в собственности УК и ТСЖ, представители этих организаций оформляют заявку на осмотр в районы электрических сетей. 

Узнать, почему произошел перерыв в электроснабжении можно по номерам: 

— Единой дежурной диспетчерской службы. В г. Якутске по номерам: +7(4112)44-42-29, +7(4112)44-42-51, +7(4112)44-45-64; 

— В диспетчерской службе местных районов электрических сетей. В г. Якутске по номерам: 005, +7(4112)21-55-68. 

Зачастую ограничения электроснабжения связаны с плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства, с их ремонтом, обслуживанием, подключением и отключением потребителей. Эти работы энергетики ведут по будням на протяжении всего года.  

Узнать о временных ограничениях электроснабжения просто:

  • График ограничений электроснабжения доступен на главной странице официального сайта ПАО «Якутскэнерго» по ссылке: https://www.yakutskenergo.ru/.
  • В специальном разделе официального сайта «График ремонтных работ» по ссылке: https://www.yakutskenergo.ru/About_company/press-center/tags.php?TAGS=отключения).
  • На канале энергокомпании в мессенджере Телеграм по ссылке: https://t.me/Yakutskenergo.
  • На главной странице якутского портала Ykt.ru. Ссылка с картинкой (баннер с надписью: «График ремонтных работ») находится под главными новостями сайта.
  • С помощью подписки на график ограничений электроснабжения. Для этого необходимо оформить подписку в разделе «Личный кабинет» на официальном сайте ПАО «Якутскэнерго». После оформления подписки график ограничений будет автоматически приходить вам на электронную почту.

Обратите внимание: информация о плановых ограничениях электроснабжения размещается на сайте энергокомпании, странице в Instagram, на канале в мессенджере Telegram и на портале Ykt.ru по будням в районе 17-19 часов.

Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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