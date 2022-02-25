Что делать туристу, застрявшему за границей?

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил памятки для российских путешественников о том, что делать, если вы застряли за границей и как снять деньги, если банковская карточка перестала работать в другой стране.

Главное, что нужно сделать путешественнику, — связаться с посольством или консульством России в стране, где он находится. Также круглосуточно работают оперативные дежурные ситуационно-кризисного центра МИД России. Связаться с ними можно по телефонам +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19- 77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47.

Кроме того, горячую линию для туристов в связи с закрытием аэропортов на юге России открыл Ростуризм: 8-800-200-34-11 (ежедневно с 08:00 до 20:00 мск).

Несколько российских банков попали под санкции. Это значит, что их карты платёжных систем Visa и Mastercard перестанут работать за границей.

Российские банки, попавшие под санкции:

Сбербанк

ВТБ

Газпромбанк

Новикомбанк

Совкомбанк

«Открытие»

Промсвязьбанк

Банк «Россия»

Индустриальный сберегательный банк

Черноморский банк развития

Генбанк

ВЭБ.РФ

Эти банки отрезаются от финансовой системы США. Как заявляют представители Промсвязьбанка, это значит, что карты платёжных систем Visa и Mastercard продолжат работать на территории РФ. Но операции в валюте и использование этих карт в странах Запада — невозможны. Промсвязьбанк, «Россия», Генбанк и ещё 155 российских банков, кроме Visa и Mastercard, выпускают также карты платёжной системы «Мир». В этом случае меняются только реквизиты, сумма на счёте сохраняется. Карты «Мир» не зависят от работы западных платёжных систем, они действуют на территории всей России и в некоторых других странах.

Карта «Мир» работает в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Южной Осетии, Вьетнаме, Турции, Кипре и ОАЭ. Где-то ей можно расплачиваться, где-то (например, в Казахстане и Киргизии) только снимать наличные в банкомате. Подробнее здесь.

Если в стране, где находится турист, не принимают карты его банка, можно скачать приложение другого банка и выпустить виртуальную карту. Такая услуга доступна у «Тинькофф», «Альфа» и многих других. С этой карты, скорее всего, не получится снять наличные в банкомате, но можно расплатиться с помощью Apple Pay или Google Pay.

Можно попробовать перевести деньги с неработающей карты на карту другого банка. Чтобы моментально получить перевод или перевести деньги, в том числе между своими счетами в разных банках, лучше воспользоваться СБП. Система быстрых платежей ЦБ РФ — это переводы по номеру телефона в любой банк-участник программы. Деньги зачисляются моментально, без комиссии, сервис работает круглосуточно. Бесплатно можно переводить до 100 000 ₽ в месяц. Чтобы подключить СБП, зайдите в настройки мобильного приложения своего банка, выберите пункт «Контакты и переводы» и включите Систему быстрых платежей (в некоторых приложениях пункт «Система быстрых платежей» представлен сразу в меню «Настроек»).

Также можно воспользоваться одной из систем денежных переводов: Western Union, MoneyGram International, CONTACT, «Золотая Корона», «Юнистрим» и др. Некоторые из них позволяют онлайн отправить деньги самому себе с карты российского банка. Другой вариант — попросить родственников и близких отправить деньги через такую систему. Для получения денег через такие системы понадобится паспорт.