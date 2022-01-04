04.01.2022
15:41
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Опрос
Что делать с бродячими собаками в Якутии?
В последние недели тема бродячих собак стала доминирующей в Якутии, особенно после резонансного случая с преподавателем СВФУ…
Мэрия Якутска прилагает сейчас большие усилия для ловли «четвероногих друзей человека» и размещения их в пункте передержки. Всем известно, что сейчас законодательство запрещает убийство бродячих собак. Их нельзя стрелять, можно ловить сачками и ловушками, что не очень эффективно по сравнению с отстрелом. Поэтому предлагаем нашим читателям ответить на вопросы, чтобы понять, каких изменений в законодательстве ждут якутяне.
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Опрос продлится до пятницы 7 января 2022
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Фото: SakhaLife.Ru
Источник: SakhaLife.Ru
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