Что делать с безнадзорными животными решали единороссы

В среду на селекторном совещании обсуждали тему «О готовности субъектов РФ к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев гуманными методами».

Владимир БУРМАТОВ, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды через видеоконференцсвязь отметил, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова совместно с Министерством природных ресурсов и экологии и Министерством финансов разработать федеральную программу поддержки регионов по строительству приютов для бездомных животных. Также он рассказал о том, что необходимо объединить и тиражировать лучшие практики субъектов, у которых есть опыт строительства типовых приютов и которые успешно решают проблему численности таких животных.

«Построить нормальный приют стоит 20 миллионов рублей, но у регионов нет и таких денег, поэтому нужны федеральные средства. Я проговаривал этот вопрос с министром природы Дмитрием КОБЫЛКИНЫМ. Принципиально мы договорились о том, чтобы проработать программу, чтобы можно было помочь регионам федеральными средствами на строительство приютов», — сказал парламентарий.

Заместитель главы Минприроды Константин РУМЯНЦЕВ выразил готовность к совместной работе.

«Организация приютов — наиболее затратная часть всей деятельности, и без федеральной поддержки эти мероприятия в регионах полноценно реализованы быть не могут», — сказал Румянцев. Он также подчеркнул, что Минприроды готово совместно с Минфином эту инициативу отрабатывать.

«Обсуждение на тему безнадзорных животных – резонансное для нашей республики. Мы послушали об опыте других регионов, где в этом направлении работа ведется более 10 лет. Специфика, например, у всех разная, у них давно поставлена работа по чипированию, стерилизации, приюты созданы в должном количестве и в соответствующем состоянии. Плюс еще у них выделялись бюджетные средства. Понравился опыт работы в Санкт-Петербурге, у них главная проблема – это наличие бездомных животных. Т.е. они стремятся, чтобы все животные были на учете. У нас в Якутии, как утверждают специалисты ветеринарной службы, численность безнадзорных животных стабилизовано. Однако проявляются вопиющие случаи нападения агрессивных собак на людей. В основном это происходит в промышленных и городских округах, где собаки сбиваются в стаи. Эта проблема была и будет достаточно острой. К тому же реально работающих общественных организаций в этом направлении недостаточно. Для нас проблема требует более детального обсуждения» — отметил Михаил ЧЕРОСОВ, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна».

В России с 1 января 2020 года действует норма закона об ответственном обращении с животными, которая разрешает действовать в отношении безнадзорных зверей только по схеме «Отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск». Бездомных собак и кошек должны помещать в приют, а после прививок и стерилизации пристраивать в приюты или выпускать в среду обитания, если они не агрессивны.