Что делать при незаконном переводе пенсионных накоплений?

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия): что делать при неправомерном переводе пенсионных накоплений?

В Отделение Пенсионного фонда по Республике Саха (Якутия) обращаются жители республики, получившие информацию о неправомерном переводе их пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

С начала 2019 года в территориальные органы ПФР республики обратились 27 граждан. Такие случаи имеют место быть в городе Якутске, Нерюнгринском, Алданском, Вилюйском, Анабарском районах. А также в ряде других улусах республики. Причем в заявлениях указаны НПФы, которые не зарегистрированы на территории Республики Саха (Якутия) и не имеют представительств в нашем регионе.

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) доводит до сведения якутян, что при незаконном переводе пенсионных накоплений возможно восстановление справедливости.

В случае нарушения прав граждан, согласно федеральному закону №59-ФЗ, Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) разъясняет о возможности защиты их прав в судебном порядке и предоставляет заявителю копии документов (заявление, договор), на основании которых осуществлен неправомерный перевод пенсионных накоплений в НПФ. Также Отделение ПФР в обязательном порядке направляет обращения граждан в правоохранительные органы для проведения расследования.

Кроме этого граждане могут самостоятельно обратиться в органы прокуратуры, для судебной защиты и восстановления прав. В информации Прокуратуры РС(Я), размещенной на официальном сайте 6 сентября 2019 года под заголовком «По материалам проверки прокуратуры Анабарского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан», сообщается о принятых мерах прокурорского реагирования по жалобам жителей Саскылаха.

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) напоминает:

1. В соответствии с действующим федеральным законодательством, перевести накопительную пенсию из ПФР в НПФ или поменять один НПФ на другой можно только в любых клиентских службах территориального органа ПФР или через портал госуслуг.

2. Переводить пенсионные накопления без потерь инвестиционного дохода можно не чаще, чем один раз в 5 лет.

Сегодня на финансовом рынке России работают 33 НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Полная информация о негосударственных пенсионных фондах размещена на сайте Банке России и на сайтах самих НПФ.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) еще раз предупреждает: ни при каких обстоятельствах не передавайте свои персональные данные неизвестным лицам.

Внимание! Выбор страховщика – ответственность гражданина. Требовать перевода средств пенсионных накоплений в тот или иной НПФ не имеют права ни работодатель, ни коммерческие банки при кредитовании, ни другие экономические агенты.

По всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, можно обращаться по единой многоканальной телефонной сети Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия): 8-800-100-99-74. Режим работы: ежедневно с понедельника по пятницу с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. без перерыва на обед.