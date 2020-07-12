Что делать интроверту, чтобы его заметили и оценили?



В народе бытует миф о том, что интроверты люди, которые не умеют коммуницировать с обществом и не имеют социальных навыков. А экстраверты, социальные бабочки, которым суждено «греться в лучах славы». Наше восприятие напрямую зависит от мнения общества, поэтому такая навязчивая идея не совсем точно.

Вопреки распространённому представлению, интроверты не всегда асоциальные и не закрытые люди. Они очень даже хорошие слушатели и наблюдатели. Такие люди не склонны вмешиваться в водоворот разговора, они скорее спокойно выслушают и проанализируют ситуацию в голове, пока экстраверты будут постоянно «прыгать» и высказывать свое мнение. Перед тем как начать разговор и предложить свою точку зрению, они предпочитают получить всю информацию и тем, часто удивляют своих собеседников своим умом.

Как избавиться от неприязни к людям? Что нужно делать интроверту, чтобы его заметили и оценили?

Выходите из «зоны комфорта», старайтесь по больше общаться с окружающими вас людьми, чтобы ваша неприязнь к обществу потихоньку исчезала.

Не нужно в своей голове по «миллион» раз размышлять о своих недостатках. «Может я скажу что-то глупое?» или «Со мной никто не захочет разговаривать?», знакомо? Нужно учиться перестать так думать, лучше мыслите в позитивную сторону.

Иногда мы недооцениваем силу нашего воображения. Попробуйте спокойно сесть, включить расслабляющую музыку и представить образы, сценарии. Такая практика «творческой визуализации» поднимет вашу самооценку и укрепят положительное мнение о себе.

Стойте перед зеркалом и представьте, как вы будете выглядеть перед собеседником, придумайте себе позу, манеру речи и с чего начнете разговор. Данное упражнение поможет вам стать увереннее в себе.

Если вы все-таки боитесь начать «вступать» в общество, то попробуйте походить на индивидуальные занятия или консультации с психологом. Опытный специалист поможет вам разобраться в себе и ваших страхах. Поможет вам преодолеть ваши трудности, работая вместе.

Важно помнить: не следует отрицать свои сильные стороны и способности из-за вашей боязни быть непризнанным. Это может привести к моральным, так и физическим болезням. Не прибегайте к деструктивным методам лечения, как распитие алкоголя или курение. Каждый человек сильный, вы справитесь со всеми трудностями, верьте в себя и попытайтесь не терять самообладание.