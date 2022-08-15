15.08.2022
16:42
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Общество

Что делать, если заболел до или во время отпуска? 😱

Накануне отпуска свалился с ковидом. Что делать, как переоформить отпуск? Или остается только договариваться неформально? На вопрос отвечает эксперт SuperJob, руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В данном случае запланированный отпуск можно продлить или перенести на другое время. Но для этого нужно обратиться в медицинское учреждение и получить листок временной нетрудоспособности.

Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника.

Что нужно сделать, чтобы отпуск «не сгорел»?

1) Обратиться в медицинскую организацию за оформлением листка нетрудоспособности. Если вы подозреваете коронавирусную инфекцию, вызовите врача на дом.

2) Если болезнь будет подтверждена и вам будет выдан листок нетрудоспособности, уведомите об этом своего работодателя. Это нужно сделать по двум причинам:
— работодатель должен понимать причину, по которой вы отсутствуете на работе или не выполняете свои должностные обязанности;
— если болезнь наступила накануне отпуска, нужно будет решить вопрос, что делать с отпуском.

3) Напишите работодателю заявление или иным образом договоритесь о том, как быть с отпуском. Есть два варианта:
— отпуск будет просто продлен на то количество дней, которые вы будете болеть. К примеру, отпуск составляет 2 недели: с 15 по 28 августа. Неделю с 15 по 21 августа работник болел и не мог использовать время отпуска по прямому назначению. Решением вопроса может быть продление отпуска на неделю. То есть отпуск фактически будет предоставлен на две недели с 22 августа по 4 сентября. За период болезни работник получит пособие по временной нетрудоспособности.
— Весь отпуск или часть отпуска, которая совпала с периодом болезни, можно перенести на другое время (уйти в отпуск в другой месяц) и отгулять отпуск позже.

Если вы решите продлить отпуск на те дни, что совпали с болезнью, работодатель не вправе вам отказать. Если вы решите перенести отпуск на другое время, нужно будет договариваться с работодателем о новом сроке вашего отпуска.

Если вы болеете, уведомить работодателя и подать заявление можно, например, по электронной почте, с последующей подачей оригинала заявления.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба SuperJob

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