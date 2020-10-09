Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус?

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Алгоритм поведения граждан в случае обнаружения признаков заболевания, вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Если вы обнаружили у себя клинические проявления острой респираторной инфекции с температурой тела выше 37,5 градусов и один или более из следующих признаков:

— кашель — сухой или со скудной мокротой;

— одышка, ощущение заложенности в грудной клетке;

— насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%;

— боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы (слабость, головная боль, аносмия, дисгевзия, конъюнктивит, мышечные боли, кожная сыпь, рвота, диарея).

В таком случае, в первую очередь, пациент должен самоизолироваться, перейти на удаленный режим работы.

Не посещать никаких общественных мест, пресечь встречи и визиты друзей, близких.

Вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства.

Телефоны поликлиник г. Якутска для вызова врача на дом:

Медицинский центр г. Якутска – 500-003;

Поликлиника №1 – 31-90-93;

Якутская городская больница №2 – 21-96-95;

Якутская городская больница №3 – 507-507;

Республиканская клиническая больница №3 – 507-211.

Далее врач осматривает пациента и принимает решения, действуя по алгоритмам действующих федеральных стандартов.

Госпитализация пациента производится при наличии у него сочетания 2-х и более признаков заболевания, а также при наличии совместно проживающих членов семьи, относящихся к этим группам риска:

— члены семьи старше 65 лет

— людей, имеющих хроническое заболевание на фоне ОРВИ (хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких)

— беременных женщин.

Пациент остается дома, если у него температура ниже 38,5 градусов, дыхание свободное.

В случае, если врач не пришел на вызов звоните на «Горячую линию» министерства здравоохранения РС(Я) по номеру 8 800 100 14 03.