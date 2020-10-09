Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус?
Алгоритм поведения граждан в случае обнаружения признаков заболевания, вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.
Если вы обнаружили у себя клинические проявления острой респираторной инфекции с температурой тела выше 37,5 градусов и один или более из следующих признаков:
— кашель — сухой или со скудной мокротой;
— одышка, ощущение заложенности в грудной клетке;
— насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%;
— боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы (слабость, головная боль, аносмия, дисгевзия, конъюнктивит, мышечные боли, кожная сыпь, рвота, диарея).
В таком случае, в первую очередь, пациент должен самоизолироваться, перейти на удаленный режим работы.
Не посещать никаких общественных мест, пресечь встречи и визиты друзей, близких.
Вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства.
Телефоны поликлиник г. Якутска для вызова врача на дом:
Медицинский центр г. Якутска – 500-003;
Поликлиника №1 – 31-90-93;
Якутская городская больница №2 – 21-96-95;
Якутская городская больница №3 – 507-507;
Республиканская клиническая больница №3 – 507-211.
Далее врач осматривает пациента и принимает решения, действуя по алгоритмам действующих федеральных стандартов.
Госпитализация пациента производится при наличии у него сочетания 2-х и более признаков заболевания, а также при наличии совместно проживающих членов семьи, относящихся к этим группам риска:
— члены семьи старше 65 лет
— людей, имеющих хроническое заболевание на фоне ОРВИ (хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких)
— беременных женщин.
Пациент остается дома, если у него температура ниже 38,5 градусов, дыхание свободное.
В случае, если врач не пришел на вызов звоните на «Горячую линию» министерства здравоохранения РС(Я) по номеру 8 800 100 14 03.
+7 (999) 174-67-82