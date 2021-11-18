Что делать, если в платежке за ЖКУ появилась новая строка?

С таким вопросом в Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) обратился житель многоквартирного дома в городе Якутске, обнаруживший начисление за услуги консьержа.

В ходе внеплановой проверкиведомством установлено, чтов нарушение норм жилищного законодательства, решение о найме консьержа было принято внеочередными общими собраниями собственников помещений второго и четвертого подъезда многоквартирного дома при отсутствии необходимого кворума. То есть для законности решения вопроса не набралось собственников, обладающих более 50 процентами голосов в доме.

При организации дополнительных услуг, не входящих в Минимальный перечень работ и услуг (согласно постановлению ПП РФ №290), и в перечень работ и услуг по договору управления, к примеру, консьерж, охрана, домофон, видеонаблюдение, шлагбаум, вознаграждение председателя или членов совета МКД, решение должно быть оформлено протоколом общего собрания собственников всех помещений в многоквартирном доме, при условии наличия кворума. Кроме того, не допускается проведение общего собрания по отдельным этажам и подъездам.

По итогам проверки в адрес управляющей организации выдано предписание о прекращении начисления и взимания платы за услуги консьержа до принятия легитимного решения общего собрания жильцов об утверждении соответствующей допуслуги и тарифов на нее.

«При обнаружении в платежном документе новой строки, жильцам необходимо обратиться в первую очередь в управляющую организацию за разъяснением. По запросу они вправе ознакомиться с копиями протоколов общего собрания и условиями договора управления», — отметил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов. Также он подчеркнул, что заявители могут проверить действия управляющей компании или ТСЖ, обратившись в надзорный орган.