Что делать, если в квартире холодно

В адрес республиканского Управления государственного строительного и жилищного надзора поступают многочисленные обращения граждан в социальных сетях, связанные с нарушением качества предоставления коммунальной услуги по отоплению.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года должна составлять в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31˚С и ниже – в жилых помещениях не ниже + 20˚С, в угловых комнатах — +22˚С. Температура воздуха в ванной или совмещенном помещении уборной и ванной должна быть + 24-26 ˚С.

При возникновении проблем с низкой температурой в квартире обращаться нужно именно к исполнителю услуг – в управляющую компанию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую организацию, в зависимости от способа управления в многоквартирном доме. Исполнитель должен прийти, провести замеры температуры воздуха в помещениях, составить акт в двух экземплярах, в котором указывается наличие либо отсутствие нарушений качества предоставляемой услуги по отоплению.

Устранением таких причин низкой температуры в квартире как недостаточная подача температуры или давления тепловой энергии, нарушение в работе общедомовых инженерных систем должен заниматься исполнитель.

Если никто не приходит, не делает замеры, то жильцы могут составить акт в присутствии соседей, с обязательной фиксацией замеров температуры. При этом, самостоятельный замер температуры делается в середине комнаты в 0,5 метрах от радиатора на высоте одного метра, в дневное время, предварительно отключив обогреватели. Измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96). Далее, с заявлением и актом необходимо обратиться к исполнителю услуг для перерасчета и устранением причины проблем с отоплением.

«При установлении факта перебоя с теплом, жильцы вправе потребовать перерасчет на основании акта проверки – на 0,15 процентов за каждый час отклонения температуры от нормы и на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления», — отметил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Павел АРГУНОВ.

В случае отказа управляющей организации осуществлять перерасчет и устранять недостатки следует обращаться в Управление госстройжилнадзора РС (Я), с приложением копии документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении.