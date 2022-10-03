Что делать если в доме появились грызуны или насекомые?

Если в многоквартирном доме появились насекомые или грызуны, необходимо делать дезинсекцию или дератизацию.

Дератизация — это комплексные меры по уничтожению грызунов (крыс, мышей, полёвок и прочих).

Дезинсекция – это уничтожение специальными средствами паразитических насекомых, а также насекомых, вредящих хозяйству.

В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинсекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, в подъездах, подвалах, технических помещениях.

На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (к ним относятся и здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей), такие работы осуществляются по результатам ежемесячной оценки.

Как правило, работы по дератизации и дезинсекции выполняются управляющей организацией, ТСЖ посредством привлечения специализированных организаций, предоставляющих такой вид услуг.

При появлении грызунов и насекомых жители могут оставить заявку о проблеме в свою управляющую организацию, ТСЖ, а в случае непринятия ими мер по данному факту — обратиться в Управление Роспотребнадзора по РС(Я), в Управление госстройжилнадзора РС(Я).