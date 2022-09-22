Что делать, если пришла повестка из военкомата?!

Рассылки через «Госуслуги» не имеют юридической силы, напомнили в Минцифры

Повестку обязаны вручить лично.

Повестки россиянам в рамках частичной мобилизации будут вручать только лично — рассылка через портал госуслуг юридической силы иметь не будет, сообщили в Минцифры. Разбираемся, что делать, если получили документ о вызове в военкомат.

В Минцифры ранее исключили рассылку повесток через портал госуслуг в ходе частичной мобилизации. Для этого нет необходимой законодательной базы, разъяснили в министерстве.

Не могут вручить повестку и на улице, на вокзалах или в торговых центрах.

Призвать планируют порядка 300 тысяч человек. По данным главы Минобороны Сергея Шойгу, это примерно 1% от мобилизационного ресурса РФ.

В военкоматы, начиная с 21 сентября, начали вызывать тех, кто отслужил армии, имеет необходимую армии специальность и боевой опыт.

Основанием для вызова на службу, по закону, могут служить несколько документов: это мобилизационные предписания, повестки и распоряжения военных комиссариатов, а также федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Повестку обязаны вручить лично и под расписку. Если вручение не представляется возможным, военком должен обратиться с письменным обращением в полицию с просьбой о помощи обеспечить явку призывника.

Если гражданин получил повестку, он обязан явиться в военкомат. С собой понадобятся документы: паспорт, военный билет, учетно-послужная карточка и повестка. Также нужны будут санитарные книжки для специалистов продовольственной службы и удостоверения для водителей. Советуют взять туалетные принадлежности и продукты питания из расчёта на сутки, подробно по ссылке pnp.ru.

Уклонистов ждёт наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

