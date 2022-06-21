Что делать, если на вас оформили кредит?

Если на вас без вашего ведома оформили кредит, то напишите заявление в банк или микрофинансовую организацию (МФО), где кредит был выдан — сообщает телеграм-канал Объясняем.Республика Саха. Укажите, что вы не заключали договор и не получали деньги. Попросите провести внутреннюю проверку и прекратить требовать с вас долг. Копия заявления с отметкой о его приёме должна оставаться у вас.

Также вы можете отправить жалобу через интернет-приёмную на портале Центрального банка РФ. В этом случае надо подробно описать проблему и предоставить всю информацию. Банк должен провести проверку, каким образом была проведена процедура идентификации, а также попросить у МФО документы и реквизиты счёта, на который ушли деньги. Далее информация об этом уйдёт в правоохранительные органы, которые смогут установить факт мошенничества.

При этом вы вправе самостоятельно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве или в суд с иском о признании договора займа недействительным.

Проверить чистоту своей кредитной истории вы можете и самостоятельно, через «Госуслуги». Сделать это бесплатно можно 2 раза за год.