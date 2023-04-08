Что делать, если на вас оформили кредит по поддельному паспорту?

По поддельному паспорту мошенники очень легко могут взять кредит. Гораздо сложнее добросовестному гражданину потом доказать, что он его не брал. Если раньше этим грешили в основном микрофинансовые организации, то сейчас в таких историях фигурируют и вполне солидные банки. Регулятор пытается упорядочить ситуацию пока только с МФО — для них с 23 апреля заработают новые правила проверки клиентов при выдаче займов. «Парламентская газета» выясняла, снизит ли это количество мошеннических действий и какие шаги предпринять тем, кто стал жертвой кредитных злоумышленников.

Как теперь будут проверять клиентов и рекламировать займы

Ситуация с микрофинансовыми организациями близка к критической. С тех пор как займы стали оформлять дистанционно по онлайн-заявкам, у мошенников нет практически никаких барьеров. Для того чтобы взять под контроль выдачу микрокредитов, ЦБ РФ решил ужесточить требования к проверке заемщиков. С 23 апреля МФО будут обязаны при оформлении онлайн-займов проверять клиента по конкретным параметрам. Минимум по пяти из следующих:

действителен ли паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

соответствует ли кредитная история данным, которые предоставил заемщик;

принадлежит ли заемщику банковский счет, на который будет перечислен заем;

есть ли у клиента доступ к указанному номеру телефона;

принадлежит ли ему телефон, не получили ли к нему доступ мошенники;

соответствует ли внешность клиента фотографии в документе;

может ли заемщик ответить на контрольные вопросы, связанные с ним;

есть ли у него доступ к адресу электронной почты, указанному в заявке;

принадлежат ли клиенту указанные в заявлении данные — через государственные сервисы;

соответствует ли представленная информация общедоступным данным о человеке.

МФО может сократить количество параметров до трех, если проверит, принадлежат ли клиенту банковский счет, номер телефона и само устройство, с которого подана заявка.



Константин Бахарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, в беседе с «Парламентской газетой» сказал о том, что в проблеме кредитных мошенничеств очень много аспектов. Непрозрачная реклама, завуалированные условия кредитов — только один из них. Комитет по финансовому рынку ведет работу в нескольких направлениях. Так, например, уже подготовлен законопроект, который должен стать эффективным инструментом борьбы с мошенниками.

Он дает право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов. Уже сейчас можно установить такой запрет на совершение онлайн-операций, в том числе и кредитов. А с принятием законопроекта возможность установить самозапрет будет распространяться на все банки и МФО и на все способы кредитования. Ограничения будут вноситься в кредитную историю, чтобы банки и МФО видели их перед выдачей потребительских кредитов и займов.

Недавно Госдума в первом чтении приняла еще один закон, который позволяет оперативно и без суда блокировать сайты финансовых мошенников. «Планируется и в дальнейшем активно работать в этом направлении. 20 апреля на пленарном заседании Госдумы будет представлен годовой отчет Банка России, — отметил Константин Бахарев, — и по результатам рассмотрения документа будут обсуждаться дальнейшие меры и идеи, связанные с борьбой с финансовым мошенничеством».

Только в редких случаях можно обойтись без судебного процесса

Пока законодатели пытаются повлиять на решение проблем в сфере кредитования, мошенники продолжают действовать. И делают это в большинстве случаев успешно. Поэтому противопоставлять им нужно уверенные и активные действия.

В каждом конкретном случае развиваться ситуация может по-разному. Чаще всего мошенники берут персональные данные конкретного человека: реквизиты паспорта, вставляют туда другую фотографию, в большинстве случаев указывают липовый адрес прописки и по такому поддельному документу оформляют договор. Могут воспользоваться также утерянным паспортом. Кто-то узнает, что якобы должен МФО или банку деньги, когда уже возбуждено исполнительное производство, то есть за дело взялись судебные приставы.

Кто-то обнаруживает, что арестован счет, автомобиль или ему запрещен выезд из страны, начинает разбираться в ситуации и выясняет, что уже вынесен судебный приказ. Другие начинают получать от кредитной организации письма и СМС с просьбой вернуть долг — значит, банк еще не предпринимал действий по взысканию через суд. В зависимости от конкретных обстоятельств и будет зависеть путь к восстановлению справедливости.

Адвокат Юлия Уколова рассказала «Парламентской газете», как нужно действовать. Первое — следует сходить в банк, письменно сообщить, что узнали о долге и договоре на свое имя, но никаких кредитов не брали, и попросить предоставить копию документов — договора и паспорта, который был предъявлен при его заключении.

Второе — написать заявление в полицию по месту жительства. «Скорее всего, в возбуждении уголовного дела откажут, — говорит юрист, — но все же рекомендую это сделать, так как для дальнейших действий сам факт обращения в правоохранительные органы означает фиксацию противоправного события». Проверку по такому заявлению обязаны провести, но дознаватели не всегда это делают, потому что для отказа в возбуждении дела все равно есть формальное основание.

Дело в том, что в случае с кредитом по поддельным документам сам человек не лишается денег, деньги теряет финансовая организация, то есть потерпевшим является сам банк, а не тот, на чье имя взят займ. А заявления от кредитной организации на этом этапе пока нет. Дальше — самое важное: если уже есть судебный приказ на взыскание долга, нужно пойти к мировому судье, вынесшему приказ, и написать заявление о его отмене. Чаще всего мошенники при подделке документов указывают неверный адрес прописки, поэтому-то никаких судебных оповещений о том, что в суде есть заявление о взыскании долга, никто не видит. Так что если пропущен срок на отмену приказа или того хуже — дело уже у судебных приставов, нужно написать, что не получали по своему адресу регистрации никаких уведомлений, не знали о том, что дело в суде. Также прикладываете документальные подтверждения того, что обращались и в банк, и в полицию по факту мошенничества с вашими персональными данными. Эксперт говорит, что механизм отмены судебных приказов и приостановления исполнительного производства отлаженный, четкий, если все сделать верно, то приказ отменяют, исполнительное производство прекращают, аресты с имущества снимают.

Заключительный этап

«Парламентская газета» беседовала с женщиной, пострадавшей от кредитных мошенников, мытарства которой на этой стадии и завершились. Она отменила судебный приказ, сняла арест с имущества, банк на этом этапе сам выяснил, что на фотографии в поддельном паспорте совсем другой человек, осознал факт мошенничества, отказался от дальнейшей борьбы за долг, принес свои извинения. Но так бывает очень редко и только с солидными банками.

Адвокат Юлия Уколова рассказала, что многие банки и МФО после отмены судебных приказов идут дальше, а следующий этап на этом пути — подача иска в суд общей юрисдикции о взыскании долга по кредиту. Она объяснила, что приказное производство, которое в компетенции мирового судьи, и исковое производство в обычном суде — это разные процедуры, второй вариант — это не упрощенная выдача приказа, а полноценный состязательный судебный процесс.

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«Парламентская газета»