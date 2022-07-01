Что делать, если горячая вода в квартире недостаточной температуры?

По требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С. Также допускается отклонение температуры горячей воды в точке разбора в ночное время (00.00-5.00 часов) не более чем на 5°С, в дневное (5.00-00.00 часов) не более чем на 3°С.

«Таким образом, если горячая вода в точке разбора, то есть в смесителе в квартире, не соответствует нормам, то необходимо обратиться в управляющую организацию за разъяснениями, возможно на участке идут работы по устранению аварии. В ином случае сотрудник управляющей организации по заявке должен сделать замеры и оформить акт», — пояснил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов.

Для замера температуры используется специальный термометр, рассчитанный на нагрев до и более 100 градусов. Перед определением температуры горячей воды в точке разбора производится слив воды, но не более трех минут.

При установленном факте нарушения норм подачи горячей воды, на основании акта управляющей организацией производится перерасчет стоимости услуги. Период перерасчета определяется с даты, указанной в акте замера, до даты, когда был произведен повторный замер и подтвержден факт устранения нарушения.

За каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения. Если температура ниже 40°С, расчет стоимости услуг ГВС выполняется как за холодную воду.

«Отмечу, если температура горячей воды на входе в дом не соответствует нормам, то это вопрос не к управляющей организации, а к ресурсоснабжающей организации, за исключением тех случаев, когда в доме ведется подготовка горячей воды», — подчеркнул Павел Аргунов, добавив, что если управляющая организация игнорирует обращения жильцов, то необходимо обратиться с жалобой в Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я).