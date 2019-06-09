Что делала в субботу Сардана Авксентьева?

Сегодня, 8 июня, глава города Якутска Сардана Авксентьева посетила с проверкой объекты МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» города Якутска. В объезде приняли участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, начальник управления образования города Якутска Алексей Семенов.

Директор Детского (подросткового) Центра Наталья Петрова показала руководству здание ЦТР «Солнечный мир» и филиалов, где расположены патриотический клуб «Городской патруль», танцевальный ансамбль «Кун Мичээр», народный фольклорный ансамбль «Одун», творческая студия «Анимация», изостудия «Радуга», музыкальная студия «Радость», авиамодельный клуб «Лайнер», IT-студия и юные инспектора движения «Автостоп».

В ходе проверки, глава города Якутска Сардана Авксентьева отметила слаженную работу и высокую квалификацию педагогов Центра.

«Благодаря своим педагогам, дети достигают значительных успехов и стремятся к лучшему. В современных детях виден огромный творческий потенциал. Дети растут здесь и сейчас, поэтому мы, взрослые, должны приложить все усилия для того, чтобы воспитать достойных людей», — сказала Сардана Авксентьева.

МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» города Якутска – это творческий союз взрослых и детей, в которых входят подростковые клубы по месту жительства, кружки, студии, ансамбли, творческие мастерские по различным направлениям, где занимаются более 4,5 тысяч учащихся. Дружный, высокопрофессиональный коллектив успешно реализует социально-значимые программы и проекты, развивает дворовые виды спорта.

Каждый ребенок, подросток в Центре дополнительного образования получает возможность найти занятие по душе, развивает свои творческие способности, обретает новых друзей, проводит свой досуг с пользой. Главная задача Детского (подросткового) Центра – общедоступность и поддержка всех категорий детей.