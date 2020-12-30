Что читали якутяне в 2020 году?

Рейтинг самых популярных книг Электронной библиотеки Национальной библиотеки РС (Я) за 2020 год. Список представлен по убыванию: от самого популярного и далее. Всего за 2020 год пользователями Национальной библиотеки РС (Я) было прочитано более трех миллионов книг.

Так, книгу Яковлева Василия Семеновича – Далана “Тыгын Дархан: роман” на якутском языке прочитали более трех тысяч раз. https://e.nlrs.ru/open/8889

Роман — первое в якутской литературе произведение, обращенное ко времени и деяниям Тыгына — личности, с чьим именем связан один из поворотных пунктов в истории народа саха. Его образ воссоздан на фоне широкой панорамы жизни родов саха до прихода русских. Роман написан не в духе устоявшихся традиционных взглядов о событиях XVI-XVII вв., а с позиции нового мышления

На втором месте, с небольшим отрывом, роман Данилова Софрона Петровича “Сүрэх тэбэрин тухары”. https://e.nlrs.ru/open/8894

Роман «Пока бьется сердце» посвящен жизни современной якутской сельской школы. Он отличается психологической наполненностью, горячим накалом и остротой сюжетных коллизий. За этот роман в 1967 году автору была присуждена республиканская премия им. П. А. Ойунского. «Пока бьется сердце» несколько раз издавался в русском переводе в московском издательстве «Современник» и «Роман-газете» и вышел в Алма-Ате и Риге на казахском и латышском языках

Тройку лидеров замыкает также роман Яковлева Василия Семеновича – Далана “Тулаайах оҕо”. https://e.nlrs.ru/open/1157

Роман — первая попытка освещения в художественной форме ранней истории якутского народа, написан на основании устного народного творчества — исторических преданий и рассказов о заселении якутами бассейна реки Вилюй, о продвижении ими скотоводства и коневодства на Крайний Север

Иччилээх кэпсээннэр: (дьиҥнээх олохтон) занимает четвертую строчку нашего рейтинга. https://e.nlrs.ru/open/14042

В жизни бывает много необъяснимых ситуаций. (ситуаций, событий). Часто мы называем это явлениями природы. Но как быть, если покопаться ещё глубже или даже самому попасть в подобную ситуацию?

На пятом месте — Гайдар Аркадий Петрович с повестью “Чук и Гек”. https://e.nlrs.ru/open/15484

Аркадий Гайдар – один из немногих популярных советских авторов, которого подрастающее поколение с увлечением читает до сих пор. “Чук и Гек” – добрая, веселая, поучительная история о двух братьях-шалунах, которые вместе с матерью отправились на далекий север проведать отца-геолога.

Роман “Саскы кэм” Амма Аччыгыйа занимает шестую строчку. https://e.nlrs.ru/open/15473

Роман народного писателя Якутии Н. Мординова «Весенняя пора» называют якутской эпопеей. В нем отображены бесправное, угнетенное положение якутской бедноты до Великой Октябрьской социалистической революции, борьба трудящихся за Советскую власть, за право жить по-новому

Лугинов Николай Алексеевич “Таас тумус: cэһэннэр” занимает седьмую строчку рейтинга. https://e.nlrs.ru/open/25433

В книгу включены новые повести писателя «Таас тумус», «Кустук», «Ворон», «Гонка», «Танец». все они написаны сжато, присущей автору углубленностью в описании характеров и судеб. Поднимаемые в произведениях нравственно-этические проблемы значительны

Первая часть многотомника “Большой толковый словарь якутского языка”, составители Слепцов Петр Алексеевич, Лиханов Владимир Иванович занимает восьмое место.

https://e.nlrs.ru/open/10769

Впервые издаваемый многотомный академический «Толковый словарь якутского языка» с наибольшей полнотой охватывает лексику и фразеологию современного якутского литературного языка, распространенные диалектизмы, народную лексику, изобразительные слова разговорного языка, а также специфический фольклорный фонд (устаревшие слова и выражения, формульные элементы и др.) Значения слов иллюстрируются речениями и цитатами из образцов якутской литературы и фольклора. Все тома Словаря ползуются большим спросом у читателей Электронной библиотеки.

Перевод романа “Тыгын Дархан” Яковлева Василия Семеновича – Далана на русский язык находится на девятой стройске топ-10 книг. https://e.nlrs.ru/open/12495

Десятку книг-лидеров замыкает сборник стихов, рассказов и загадок для детей “Аптаах холбуйачаан”. https://e.nlrs.ru/open/13174

В этот сборник вошли стихотворения, рассказы и загадки. Сборник подготовили сотрудники Центра детского чтения Национальной библиотеки РС (Я) (ранее — Детская библиотека РС (Я)). Книга разделена на несколько тем и предназначена для детей младшего возраста, родителей, воспитателей.

Всего за 2020 год пользователями Национальной библиотеки РС (Я) было прочитано более трех млн книг.