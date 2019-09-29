29.09.2019
16:05
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Светская хроника
Что было на праздничном столе у Тарбахова
Вчера главному повару Якутии Иннокентию Тарбахову было присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия).
В подарок награжденному юбиляру в Театре оперы и балета был организован фуршет от лучших якутских ресторанов — по традиции, из натуральных местных продуктов.
«Все блюда объединяет одно — Сделано в Якутии», — написал в соцсетях Иннокентий Тарбахов и поблагодарил якутских сельхозпроизводителей.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2-yM3eJHuW/
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