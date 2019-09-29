Что было на праздничном столе у Тарбахова

Вчера главному повару Якутии Иннокентию Тарбахову было присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия).

В подарок награжденному юбиляру в Театре оперы и балета был организован фуршет от лучших якутских ресторанов — по традиции, из натуральных местных продуктов.

«Все блюда объединяет одно — Сделано в Якутии», — написал в соцсетях Иннокентий Тарбахов и поблагодарил якутских сельхозпроизводителей.