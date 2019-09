Что было на праздничном столе у Тарбахова

View this post on Instagram

Дорогие друзья, посмотрите на эти фотографии😍 Все блюда объединяет одно — это СДЕЛАНО В ЯКУТИИ👏🏻 Вчера мне был сделан грандиозный, ошеломляющий своей подачей, вкусом подарок — фуршет от лучших якутских ресторанов @tygyndarkhan @mahtal.ykt @chochur.muran @restorantotoxana_yakutsk @sweet_dreams_ykt 😍😍😍 А все сырье для приготовления этого праздничного стола — 🎁 сельхозпроизводителей Якутии! Вся неделя была 🔥🔥🔥Изо всех уголков республики-севера, юга и востока к нам везли продукты, а мы их принимали и сразу отправляли в производство. До слез горд, безмерно счастлив Вашим отношением, уважением🙌🏻 Хочу поблагодарить всех здесь: 🥒ООО ,,Саюри’’ 🥔ИП Эм Артур Григорьевич 🐟ОАО «Туймаада-Агроснаб», СХПК ,,Жиганский’’ 🍖МПК «Скиф, СХПК «Тумэн», ООО ,,Хоту-Ас’’, СХПК ,,Полюс Холода’’ 🐷ООО «Хатасский свинокомплекс» 🥩СХПК «Берте Ас» 🧀ООО«Кладовая Олекмы» 🍶СХПК ТЗЦ«Амга», СХПК «Таатта’’, СХПК «Эрэл», СХППК«Горный Ас», СХПК «Хоту», СХПК ,,Чурапча’’, ООО «Якутский Гормолзавод», СХППК «Мюрю Ас» 🥚АО «Якутская птицефабрика’’ 🍒ООО «Ягоды Якутии» 💧АО ФАПК «Якутия» 🥐ОАО «Мохсоголлохский хлебозавод’’ 🍬АО «Якутский хлебокомбинат» 🥖Производственная компания «НХЗ GROUP» Немюгюнский хлебозавод . Вы только прочтите, сколько у нас сельхозпроизводителей! Молочные, мясные продукты, хлебобулочные, конфеты, мармелад, рыба — все есть в Якутии и отменного качества👏🏻 Так пусть же наш стол всегда состоит из натуральных, своих продуктов, пусть будет у народа здоровье и долголетие! Махтал, күндү доҕотторум, бэйэ аhын оҥорон таһаарар бары хаһаайыстыбалар, тыа хаһаайыстыбатын үтүө санаалаах үлэһиттэрэ👏🏻👍🏻😘