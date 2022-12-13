Что будет с ипотекой в новом 2023 году

Эксперты утверждают, что прогнозы касательно рынка ипотечного кредитования могут регулярно меняться на протяжении всего 2023 года. Это зависит непосредственно от того, как экономика РФ будет реагировать на санкции, ранее введенные странами Запада.

На данный момент уже точно известно, что программу льготного ипотечного кредитования для семей продлили, как минимум до 1 июля 2024 года. А вот с ипотекой на жилье в новостройках пока не особо ясно. Дело в том, что ЦБ временно остановил планомерное понижение ставки и, более того, дал понять, что ее рост в будущем вполне возможен. Сейчас она зафиксирована на уровне 7,5%.

Околонулевая или траншевая ипотека

По итогам 2022 года можно сказать, что, кроме льготной, особой популярностью пользовалась и околонулевая ипотека. Она предусматривала ставку от 0,01 до 0,1%. При этом стоимость самой квартиры изначально повышалась застройщиком на 15-20%. Но даже в такой ситуации ежемесячные выплаты получались меньше, чем при льготной под 7-10%. Хотя есть и подводные камни. Использование околонулевой ипотеки привело к неоправданному росту цен на рынке недвижимости. А ведь это дополнительные риски для кредитующих банков. Поэтому в следующем году ЦБ РФ намерен ограничивать использование околонулевой ипотеки.

На смену ей может прийти траншевая. Ее суть заключается в том, что кредитные деньги выделяются заемщику порционно, несколькими траншами. Обычно в условиях таких договоров прописывается, что до сдачи дома в эксплуатацию ежемесячно заемщик обязан выплачивать некую условную сумму, например, 100 рублей. Предварительно банк выдает ему первый транш на внесение начальной суммы. После сдачи дома в эксплуатацию переводится остаток суммы и начинается выплата взносов, как при обычной ипотеке. Этот вариант оптимален для тех, кому приходится временно снимать жилье в ожидании заселения в новостройку.

На данный момент самый реальный прогноз стоимости ипотеки – уровень ключевой ставки и собственные программы кредитования, предлагаемые застройщиками. Ожидается и незначительное падение цен на вторичном рынке недвижимости.