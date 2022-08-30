Что будет с ценами на недвижимость?

За год средний размер жилищного кредита в России вырос почти на 40% — с 3 миллионов до 4,2 миллионов рублей, говорится в материалах БКИ «Скоринг бюро». Ипотека становится дороже и недоступнее — финансовые организации стали чаще отказывать в выдаче кредита (в июле доля одобренных заявок снизилась на 2,6 процентных пункта, до 63,4%). В этом году выдача ипотечных займов снизится на треть, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве. Что будет с рынком недвижимости, aif.ru рассказали эксперты.

Марчел Кырлан, старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ:

«Мнения финансовых аналитиков разделились — одни считают, что ключевая ставка так и останется на уровне 9%, другие допускают плавное снижение до 7-7,5% к концу года. Если события будут развиваться по второму сценарию, количество заявок на выдачу ипотечных кредитов может вырасти на треть. .

В 2021 году 40-60% квартир и домов приобретались в ипотеку, поэтому спрос на недвижимость резко упал, когда ставки по жилищным кредитам увеличились больше чем в два раза. Несмотря на это, цены на жилье все равно пошли вверх — это было обусловлено обвалом рубля и подорожанием строительных материалов.

Начиная с середины лета наблюдается тенденция к снижению стоимости квадратных метров. Она сохранится и в будущем — на вторичном рынке квартиры подешевеют в среднем на 10-15%, поскольку многие владельцы не могут ждать покупателя дольше полугода и готовы уступить в цене, если сделка состоится немедленно.

А вот стать владельцем дешевого жилья в новостройке окажется сложнее — есть вероятность, что застройщики будут делать скидку только на неликвидные квартиры. Ситуацию не исправит даже возможное падение ипотечных ставок и рост спроса, ведь капиталовложения в стройку останутся столь же высокими».

Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина:

«Снижение выдачи ипотеки прежде всего связано с повышением ставок как по обычным, так и по льготным программам кредитования. После снижения ставки надо констатировать — в июне объем выдач вырос на 82% по отношению к маю по объему и на 94% по количеству. Значит, рынок имеет тенденцию к восстановлению.

Общая неопределенность, падение доходов населения могут нейтрализовать эффект льготной ипотеки. По обычной ипотеке рынок еще не отошел от шока весны 2022 года. Поэтому да, проседание по жилищным кредитам будет, однако, возможно, не таким драматичным.

В то же время на рынке жилья есть ряд структурных барьеров для развития. Это высокая стоимость проектного финансирования в регионах, где маржа как раз низкая. Рынок регионального строительства стимулируется не очень. Также влияет рост цен на стройматериалы и готовность застройщиков работать только на высокой марже».

Татьяна Волкова, финансовый консультант:

«Люди не могут спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется, каким будет курс рубля. У покупателей и продавцов все еще сохраняется беспокойство по поводу того, что ждет завтра. Все это будет тормозить объем выданных ипотечных кредитов.

Если говорить про вторичный рынок, то, скорее всего, в большинстве регионов на большей части объектов мы будем наблюдать снижение цен. Но не стоит забывать, что нынешние цены — результат февральской паники, когда именно вторичка существенно подорожала. Многие объекты выросли в цене на 30-40% и даже на 50%. Сейчас при обилии предложений продавцы, которые хотят продать объект, начнут двигаться в сторону снижения стоимости.

Что касается первички, здесь о снижении стоимости речь не идет. Дело в том, что на строительной отрасли кризис сказывается в первую очередь: дорожают стройматериалы и все что связано с комплектующими, поставляемыми из-за рубежа, растут в цене отделочные материалы и те же лифты. Возможно, рост слегка замедлится и по некоторым объектам будут запущены стимулирующие маркетинговые акции».

aif.ru с ссылкой на https://realty.rbc.ru/, https://1prime.ru