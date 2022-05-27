27.05.2022
15:17
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Якутия

Что больше всего раздражает автолюбителей Якутии

Автомобильный сайт Дром выяснил, что раздражает автолюбителей в поведении  других водителей на дорогах. Оказалось, что больше всего автолюбителей Якутии нервирует излишняя медлительность соседей по потоку — так ответили 51% опрошенных. 

В топ раздражающих привычек также вошли невключение поворотников и езда на две полосы — эти варианты ответов набрали по 49%. Намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» злит 44% водителей региона. Каждый третий (33%) ругается на обочечников, а 32% — на тех, кто неправильно паркуется.

Четверть автолюбителей Якутии (26%) пожаловалась на незнание другими водителями правил проезда перекрестков. По 23% набрали варианты ответов «беспорядочное использование клаксона» и «попытки успеть самому и не пропустить остальных». Чуть спокойнее автолюбители региона относятся к водителям, которые используют телефон за рулем (21%) и играют в шашки на дороге (20%). А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 5%. 

Всероссийский опрос проводился с 16 по 24 мая 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие 15,3 тысячи человек из 83 регионов РФ.

Источник: Мария Погребец Пресс-секретарь press@drom.ru

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