Что больше всего раздражает автолюбителей Якутии

Автомобильный сайт Дром выяснил, что раздражает автолюбителей в поведении других водителей на дорогах. Оказалось, что больше всего автолюбителей Якутии нервирует излишняя медлительность соседей по потоку — так ответили 51% опрошенных.

В топ раздражающих привычек также вошли невключение поворотников и езда на две полосы — эти варианты ответов набрали по 49%. Намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» злит 44% водителей региона. Каждый третий (33%) ругается на обочечников, а 32% — на тех, кто неправильно паркуется.

Четверть автолюбителей Якутии (26%) пожаловалась на незнание другими водителями правил проезда перекрестков. По 23% набрали варианты ответов «беспорядочное использование клаксона» и «попытки успеть самому и не пропустить остальных». Чуть спокойнее автолюбители региона относятся к водителям, которые используют телефон за рулем (21%) и играют в шашки на дороге (20%). А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 5%.

Всероссийский опрос проводился с 16 по 24 мая 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие 15,3 тысячи человек из 83 регионов РФ.