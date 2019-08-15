Что Айсен Николаев ценит в Егоре Борисове

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поздравил сегодня в своем фейсбуке сенатора от республики и своего предшественника Егора БОРИСОВА с 65-летием.

Сегодня свой юбилей празднует Егор Афанасьевич Борисов. Человек слова и дела, верный своим внутренним принципам. У каждого большого политика, руководителя есть свой стиль. Я очень ценю истинно якутский характер Егора Афанасьевича — для него не важна внешняя эффектность, он прагматик, всегда действующий на результат.

Егор Афанасьевич говорит на одном языке и с людьми из глубинки, и с представителями самой высокой власти. Годы работы с Егором Афанасьевичем под его руководством научили меня доверять мнению людей, опираться на них в принятии сложных решений.

От всей души поздравляю Егора Афанасьевича с юбилеем и желаю ему дальнейших успехов в его работе в Совете Федерации во благо родной республики, во благо всей нашей страны. Крепкого здоровья, благополучия, счастья его большой дружной семье!