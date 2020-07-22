ЧС в Якутии: в Моме сел самолет с лесопожарными

По поручению главы Якутии, в 13:40 ч. вылетел самолет Ан-24 АК «Полярные авиалинии» с 15 сотрудниками лесопожарных формирований и 634 кг багажа. В Моме самолет сел в 15:22 ч.

Лесной пожар возле с.Хонуу Момского района был обнаружен 7 июля. Он возник из-за сухой грозы. 9 июля он был локализован, но 21 июля горение возобновилось.

ГАУ «Якутлесресурс» ведет работы по тушению пожара пуском встречного низового огня – отжига. К тушению пожара привлечены 20 специалистов.

Что касается ситуации с филиалом Белогорской нефтебазы, то она находится на особом контроле Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я). АО «Саханефтегазсбыт», курируемое предприятие Госкомобесечения», проводит все необходимые мероприятия. Так, минерализованная полоса проложена на расстоянии 600 м от нефтесклада.

Организовано круглосуточное дежурство у территории нефтесклада силами филиала и ОГПС РС(Я). К работе привлечены 11 единиц техники — водовозки, тракторы.

Пожарный трубопровод находится в исправном состоянии, пожарные резервуары заполнены водой, щиты укомплектованы, пожарные машины — в состоянии готовности.

Дополнительно в филиал доставлены мотопомпы, пожарные рукава и рюкзаки, бензопилы, кусторезы. Организовано круглосуточное дежурство силами сотрудников филиала Белогорской нефтебазы.