ЧС в Якутии: два села будут эвакуированы

Сегодня 4 июня по всему Нюрбинскому району введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, возникшей вследствии лесных пожаров на территории района.

По сообщению муниципальной пресс-службы в данное время идет отселение населения из с. Нюрбачан и с. Кангалассы.

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх