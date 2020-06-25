ЧС на территории Нижнеколымского района

25 июня первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики по вопросу лесопожарной обстановки на территории республики.

Во вступительном слове первый вице-премьер озвучил, что сегодня большое количество термоточек зафиксировано в северных и арктических районах республики, где стоит аномальная жара. Алексей Колодезников подчеркнул, что класс пожароопасности растёт и надо быть готовыми к оперативному тушению лесных пожаров и защите населённых пунктов и объектов экономики.

О лесопожарной обстановке в республике на заседании выступил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Сахамин Афанасьев. По его информации, на активно охраняемой территории лесного фонда действуют 11 лесных пожаров общей площадью 558 га в 11 районах Якутии. Из них локализованы 5 пожаров на территории Алданского (1), Верхнеколымского (1), Мегино-Кангаласского (1), Томпонского (1), Усть-Алданского (1) районов на площади 74 га.

Всего на тушении лесных пожаров задействовано 383 человек, в том числе работников лесопожарных формирований – 155, лесничества – 5, МЧС – 20, местного населения – 203, а также 29 единиц техники. К работе будут привлечены 12 воздушных судов: 10 самолётов на авиапатрулировании по 13 районам и г. Якутску и 2 вертолёта на тушении.

Сахамин Афанасьев сообщил, что по республике режим Чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами введён в Абыйском и Нижнеколымском районах. Ещё в начале недели министр рекомендовал такой режим ввести также в Вилюйском, Верхневилюйском, Эвено-Бытантайском и Верхнеколымском районах. Он отметил, что в случае введения режима ЧС в двух и более муниципальных районах, республика может уже объявить ЧС регионального характера, что даст возможность привлечь к тушению лесных пожаров федеральные силы и средства по линии МЧС и линии ФГБУ «Авиалесоохрана».

На заседании КЧС заслушана информация глав муниципальных районов республики о лесопожарной обстановке. Руководитель Абыйского улуса Станислав Цюхсинский сообщил, что на их территории на 25 июня ликвидировано 5 и действуют 11 термоточек без угрозы населённым пунктам. В районе организовано круглосуточное дежурство. В районе села Сутуруоха на тушении лесного пожара работают два трактора, водовозка, пожарная автомашина. Мобилизованы 60 человек – шесть бригад, которые обеспечены ранцевыми лесными огнетушителями и мотопомпами.

Глава Нижнеколымского района Валерий Сентяков на заседании сообщил, что в связи с угрозой лесных пожаров сегодня вечером принято решение о введении на территории района режима ЧС муниципального характера. По его информации, пожар приблизился к ЛЭП Чукотэнерго, который в 8 км от посёлка Черский. Для тушения лесного пожара созданы три бригады и привлечены три единицы техники. Глава района попросил помочь с горюче-смазочными материалами и дополнительно предоставить ранцы, так как возгорание возникло в труднодоступном для техники месте.

Алексей Колодезников на заседании дал указание быстро помочь Нижнеколымскому району с ГСМ и первым самолётом дополнительно отправить в муниципалитет ранцевые лесные огнетушители. Первый вице-премьер поручил срочно направить письма в Русгидро и Чукотэнерго о необходимости оперативного введения ими ведомственного плана по защите ЛЭПа.

Первый зампред указал министру экологии отработать с районами республики, в которых зафиксировано много термоточек, вопрос по введению режима ЧС муниципального характера. «Соответственно потом, исходя из ситуации, будет принято решение вводить или не вводить в республике режим ЧС регионального характера», — сказал Колодезников.