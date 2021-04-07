ЧР по кикбоксингу в Якутске: видео жестких нокаутов

Вчера, в первый день первенства и чемпионата России по кикбоксингу зрители на трибунах стали очевидцами зрелищных боев.

В вечерней сессии боев мастер спорта России Амир Альборов из команды Москвы нокаутировал в третьем раунде соперника из Алтайского края Алексея Фогеля прямым ударом правой прямой. Спортсмену из Алтая потребовалась помощь врачей, а также целая минута, чтобы привести его в чувство и поднять на ноги. Файтеры выступали в весовой категории до 81 кг.

Еще один подобный этому эпизод, но более легкой формы случился и в поединке с участием якутского спортсмена. Воспитанник Кангаласской школы кикбоксинга Денис Бондарев «хайкиком» (удар ногой в голову) вырубил своего соперника в весовой категории до 67 кг в категории юниоров.

Подводя итоги первого дня чемпионата можно отметить, что еще несколько боев завершились за явным преимуществом того или иного спортсмена.

Сегодня, 7 апреля в Центре спортивной подготовки «Триумф» второй день соревнований.

Держите выше руки и берегите себя!