24.06.2020
12:47
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Происшествия
ЧП: в Якутске треснул дом
Жилой двухэтажный дом по улице Автодорожная в столице республики находится под угрозой обрушения, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
«В жилом доме, расположенном по улице Автодорожная, 8/4, образовалась трещина, существует угроза обрушения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что трещины возникли в трех квартирах третьего подъезда. Проведена эвакуация жителей. На месте происшествия работают представители администрации города, службы жизнеобеспечения, МЧС РФ по Якутии и представители управляющей компании.
Фото: МЧС РФ по Якутии.
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