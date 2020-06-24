ЧП: в Якутске треснул дом

Жилой двухэтажный дом по улице Автодорожная в столице республики находится под угрозой обрушения, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

«В жилом доме, расположенном по улице Автодорожная, 8/4, образовалась трещина, существует угроза обрушения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что трещины возникли в трех квартирах третьего подъезда. Проведена эвакуация жителей. На месте происшествия работают представители администрации города, службы жизнеобеспечения, МЧС РФ по Якутии и представители управляющей компании.