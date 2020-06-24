24.06.2020
12:47
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Происшествия

ЧП: в Якутске треснул дом

Жилой двухэтажный дом по улице Автодорожная в столице республики находится под угрозой обрушения, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

«В жилом доме, расположенном по улице Автодорожная, 8/4, образовалась трещина, существует угроза обрушения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что трещины возникли в трех квартирах третьего подъезда. Проведена эвакуация жителей. На месте происшествия работают представители администрации города, службы жизнеобеспечения, МЧС РФ по Якутии и представители управляющей компании.

Фото: МЧС РФ по Якутии.
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/mnogokvartirnyij-dom-v-yakutske-naxoditsya-pod-ugrozoj-obrusheniya
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