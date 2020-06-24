ЧП в жилом доме: Трещины продолжают увеличиваться

Трещины на доме по ул. Автодорожная, 8/4 продолжают увеличиваться и создают угрозу обрушения всего третьего подъезда.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева провела экстренное совещание комиссии по чрезвычыйным ситуациям в связи с аварийной ситуацией в многоквартирном жилом по улице Автодорожная, 8/4. Сегодня в третьем подъезде 18-квартирного двухэтажного дома 1983 года постройки образовались трещины.

Как сообщил руководитель Управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харктера, обеспечения пожарной безопасности Виталий Бобинов, в доме образовалось две трещины, которые в настоящее время продолжают увеличиваться и создают угрозу обрушения всего 3-го подъезда.

«Все жители дома выведены из эпицентра аварии. Часть жильцов эвакуирована по родственникам. Определяем тех, кто нуждается в маневренном фонде», — проинформировал Виталий Бобинов и предложил развернуть пункты временного размещения, поскольку невозможно разместить всех в маневренном фонде невозможно.

В двухэтажном каменном здании прописано 32 человека, 18 квартир в трех подъездах. Муниципальных квартир в доме нет. МЧС предложили отселить 3-й подъезд, где есть угроза обрушения.

Руководитель Департамента жилищных отношений Александр Новолоков отметил, что жилье из маневренного фонда будет предоставлен тем, у кого пострадало единственное жилье. По текущим данным, в маневренном фонде нуждаются две семьи из 3-го подъезда. Остальные снимают жильё в данном подъезде. В настоящее время жители всех подъездов разъехались по родственникам.

«Дом не значится в списке аварийных. Прежде всего, должны быть назначена экспертиза дома, по итогам которой будет принято решение, подлежит ли дом капитальному ремонту или будет признан аварийным, не подлежащим капремонту», — сказал Александр Новолоков.

По информации заместителя руководителя Управления Автодорожного округа Ивана Степанова, электричество, водоснабжение и газоснабжение дома отключено. Он также отметил, что под домом постоянно стояла вода.

«Управляющая компания «Ирмакс» не откачивает воду надлежащим образом. Поэтому проблема по водоотведению была всегда. Необходимо перенести на более ранний срок капитальный ремонт фундамента этого дома и близлежащих домов № 3, № 5», — сказал Иван Степанов. Он также попросил о круглосуточной охране дома полицией для обеспечения охраны имущества жильцов.

Заслушав информацию, глава города Якутска Сардана Авксентьева отметила, что ситуация находится под контролем. Глава города поручила соответствущим структурам оказать жильцам дома всестороннюю помощь, в том числе юридическую и финансовую.