ЧП в Якутском речном порту

26.05.2021 в районе подходного канала Якутского речного порта из-за поднятия уровня воды в реке Лена произошло подтопление судна, в районе которого наблюдается нефтяная пленка.

По предварительным данным площадь загрязнения составляет 250 кв.м. В настоящее время уточняются объемы разлива нефтепродуктов, осуществляется работа по локализации загрязнений.

На место происшествия выехали Якутский транспортный прокурор Ким Ю.А., представители Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, Якутского комитета государственного экологического надзора, Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По данному факту Якутской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, ход и результаты которых находятся на контроле в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.