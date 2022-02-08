08.02.2022
18:38
144

Происшествия

ЧП! В якутском аэропорту самолет повредил крыло

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом АН-24.

Предварительно установлено, что 7 февраля 2022 года в 17 час. 30 мин. местного времени на аэродром «Аэропорт Саккырыр» филиала ФКП «Аэропорты Севера», расположенного в п. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района Республики Саха (Якутия), прибыл  самолет Ан-24 рейсом Якутск – Саккырыр. После посадки, в процессе заруливания на стоянку, воздушное судно задело концом правого крыла трос натяжения кабеля между мачтами освещения. На борту самолета находились 4 члена экипажа и 12 пассажиров, которые не пострадали. У воздушного судна обнаружены повреждения крыла.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается сумма причиненного ущерба авиакомпании.

В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома.

Фото: https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1654327/
Источник: https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1654327/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх