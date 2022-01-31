ЧП в Якутске устранено
Массовых ограничений газоснабжения после инцидента на Чернышевского не последовало. Авария на газопроводе устранена.
После повреждения газопровода низкого давления подрядной организацией АО «Водоканал», под временное ограничение газоснабжения попало одно домовладение в городе Якутске. На месте аварии завершаются аварийно-восстановительные работы.⠀
Для устранения последствий были привлечены 14 сотрудников АО «Сахатранснефтегаз», шесть единиц техники. Газовики проводили огневые работы со снижением давления в сетях для того, чтобы не допустить массового ограничения газоснабжения абонентам.⠀
Напомним, что днём 31 января при производстве работ по укладке водопроводных труб подрядная организация ООО «Техресурс» повредила газопровод низкого давления на пересечении улиц Чернышевского-Гастелло. Сразу после сигнала аварийные бригады АО «Сахатранснефтегаз» выехали на место инцидента и приступили к ликвидации последствий.⠀
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