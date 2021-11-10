ЧП в Якутске: 33 дома были отрезаны от тепла

Сегодня, 10 ноября, в 14 часов 02 мин. в аварийно-диспетчерскую службу АО «Теплоэнергия» поступил сигнал, что прекратилась подача тепла в 33 частных домах в микрорайоне Марха.

Как стало известно, подача тепла прекратилась в результате ЧП по ул. Энтузиастов, 12. Водитель частного манипулятора снес магистральную трассу от ЦТП «Северная».

На место аварии выехал заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский. Уже через 2 часа с момента аварии бригада рабочих АО «Теплоэнергия» запустила тепло в дома.

«Сейчас производится запуск тепловой энергии, основные объекты уже подключены, остается восстановить тепловую сеть в одном жилом доме. В данное время работает бригада из 8 человек и 2 единицы техники», — сказал Егор Кардашевский. Он добавил, что виновный в ЧП установлен. Управлением ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) на нарушителя будет составлен протокол для дальнейшего судебного разбирательства, он должен будет возместить ущерб.