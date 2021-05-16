ЧП в Якутии. Затоплен участок региональной автодороги

По информации подрядной организации ООО «Сахадортранс», в результате резкого поднятия уровня паводковых вод затоплен участок региональной автомобильной дороги «Бетюн» на подходах к мостовому переходу через ручей Мигири.

ГКУ «Управтодор РС(Я)» принято решение о временном закрытии участка км 75 автодороги «Бетюн».

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх