16.05.2021
10:30
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Происшествия
ЧП в Якутии. Затоплен участок региональной автодороги
По информации подрядной организации ООО «Сахадортранс», в результате резкого поднятия уровня паводковых вод затоплен участок региональной автомобильной дороги «Бетюн» на подходах к мостовому переходу через ручей Мигири.
ГКУ «Управтодор РС(Я)» принято решение о временном закрытии участка км 75 автодороги «Бетюн».
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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