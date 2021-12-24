ЧП! В Якутии застряла колонна грузовиков

24 декабря на пульт дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение от ЕДДС МР «Кобяйский улус (район)» РС(Я) по системе 112 поступила информация о том, что, из с. Себян-Кюеля в с. Сегян-Кюель выехала колонна из 12 грузовых автомашин. Застрявшие находятся 27-30 км от с. Сегян-Кюель, глубина снегового покрова 1,5 метра не могут проехать, горючее кончается и продукты тоже. Связи нет.

Руководством Службы спасения было принято привести в боевую готовность оперативную десантную группу спасателей, решается вопрос применения авиации или вездехода для эвакуации и оказании помощи. КЧС Кобяйского района объявлен режим ЧС и поставлен на контроле Правительства Республики Саха (Якутия).

В ЕДДС района сообщили что навстречу попавшим в трудное положение автомобилистам выехали дорожные службы, идет пробивка зимника. На 25 декабря в 08 ч.00 мин. планируется выезд на 5 буранах для доставки продовольствия и ГСМ (в количестве 700-800 литров).

Служба спасения РС(Я) обращается к главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) обеспечить постоянный контроль за организацией безопасности дорожного движения, погодных условий и состояния автомобильных дорог (автозимников). Ежесуточно организовать информирование население района о изменениях погодных условий и состояния автодорог.

В связи с сильными морозами убедительно просим воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости. Водители и другие участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны и осторожны в условиях ограниченной видимости из-за тумана.

Не проезжайте мимо попавших в беду, окажите посильную помощь.