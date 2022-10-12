ЧП в школе Якутска: работают кинологи

Утро в школе №5 г. Якутска началось с тревожного сообщения.

«На электронную почту пришло сообщение о минировании. Идёт массовая рассылка, но наша школа первой подала информацию в Росгвардию. Сейчас в здании работают кинологи», — сообщил @aif_ykt директор школы №5 Алексей СЕМЕНОВ.

По его словам, учащиеся первой смены отправлены домой, уроки пройдут в дистанционном режиме. Для школьников, которые учатся со второй смены, учебный процесс пройдет в обычном формате.