12.10.2022
08:59
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Происшествия

ЧП в школе Якутска: работают кинологи

Утро в школе №5 г. Якутска началось с тревожного сообщения.

«На электронную почту пришло сообщение о минировании. Идёт массовая рассылка, но наша школа первой подала информацию в Росгвардию. Сейчас в здании работают кинологи», — сообщил @aif_ykt  директор школы №5 Алексей СЕМЕНОВ.

По его словам, учащиеся первой смены отправлены домой, уроки пройдут в дистанционном режиме. Для школьников, которые учатся со второй смены, учебный процесс пройдет в обычном формате.

Поступил сигнал о минировании школы в Якутске
Фото: телеграм-канал «Якутск вечерний»
Источник: https://t.me/aif_ykt/122

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