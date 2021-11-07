07.11.2021
10:07
97
Коронавирус
ЧП в Нижнеколымском районе
На 07.11.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 144 случая,
— Нижнеколымский район – 17 случаев,
— Алданский район — 15 случаев,
— Кобяйский район — 14 случаев,
— Нюрбинский, Хангаласский районы — по 12 случаев,
— Верхевилюйский, Усть-Майский районы — по 9 случаев,
— Верхоянский район – 8 случаев,
— Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский районы — по 6 случаев,
— Сунтарский, Томпонский районы — по 5 случаев,
— Булунский, Ленский, Нерюнгринский, Оймяконский районы -по 4 случая, — Аллаиховский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,
— Верхнеколымский район — 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 3 429 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 697 928 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.11.2021
94
07.11.2021
670
07.11.2021
614
06.11.2021
3551
06.11.2021
502
06.11.2021
732
06.11.2021
1528
06.11.2021
258
06.11.2021
1255
06.11.2021
769
06.11.2021
1833
06.11.2021
1010
06.11.2021
2015
06.11.2021
590
06.11.2021
1955
06.11.2021
1797
06.11.2021
822
05.11.2021
857
05.11.2021
1570
05.11.2021
608
05.11.2021
572
05.11.2021
1222
05.11.2021
768
05.11.2021
508
05.11.2021
358
05.11.2021
1011
05.11.2021
545
05.11.2021
663
05.11.2021
2735
05.11.2021
816
05.11.2021
387
05.11.2021
406
05.11.2021
707
05.11.2021
1314
05.11.2021
466
05.11.2021
393
05.11.2021
1344
05.11.2021
454
05.11.2021
818
05.11.2021
1126
05.11.2021
495
05.11.2021
638
05.11.2021
1117
04.11.2021
1279
04.11.2021
353
04.11.2021
331
04.11.2021
478
04.11.2021
1456
04.11.2021
1485
04.11.2021
1270
04.11.2021
902
04.11.2021
650
04.11.2021
512
04.11.2021
1231
04.11.2021
432
04.11.2021
1294
04.11.2021
455
ТОП НОВОСТИ
02.11.2021
12052
01.11.2021
5586
03.11.2021
4777
01.11.2021
4777