ЧП в Нижнеколымском районе

На 07.11.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 144 случая, — Нижнеколымский район – 17 случаев, — Алданский район — 15 случаев, — Кобяйский район — 14 случаев, — Нюрбинский, Хангаласский районы — по 12 случаев, — Верхевилюйский, Усть-Майский районы — по 9 случаев, — Верхоянский район – 8 случаев, — Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский районы — по 6 случаев, — Сунтарский, Томпонский районы — по 5 случаев, — Булунский, Ленский, Нерюнгринский, Оймяконский районы -по 4 случая, — Аллаиховский, Усть-Алданский районы — по 3 случая, — Верхнеколымский район — 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 3 429 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 697 928 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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