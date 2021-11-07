07.11.2021
10:07
97

Коронавирус

ЧП в Нижнеколымском районе

На 07.11.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 144 случая,

— Нижнеколымский район – 17 случаев,

— Алданский район — 15 случаев,

— Кобяйский район — 14 случаев,

— Нюрбинский, Хангаласский районы — по 12 случаев,

— Верхевилюйский, Усть-Майский районы — по 9 случаев,

— Верхоянский район – 8 случаев,

— Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский районы — по 6 случаев,

— Сунтарский, Томпонский районы — по 5 случаев,

— Булунский, Ленский, Нерюнгринский, Оймяконский районы -по 4 случая, — Аллаиховский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,

— Верхнеколымский район — 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 3 429 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 697 928 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх