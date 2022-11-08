ЧП в Ленском крае: Комментарий Минобрнауки

В дни осенних каникул в Малой академии наук была организована краткосрочная трехдневная образовательная программа — интенсив по математике и английскому.

Однако в ночь на 6 ноября несколько учащихся почувствовали недомогание и обратились в медицинский кабинет академии, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Министерство образования и науки держит ситуацию под контролем. Приказом министерства создана рабочая комиссия по проведению служебной проверки по данному факту. 7 ноября комиссия под председательством первого заместителя министра образования и науки РС (Я) Алевтины Петровны АРГУНОВОЙ выезжала в Малую академию наук. Факт пищевого отравления не подтверждён. В данное время обучающиеся находятся в своих семьях и будут обследоваться по месту проживания, госпитализаций нет. Ситуация находится под контролем.

Напомним, что прокуратура Хангаласского района Якутии проводит проверку по сообщению об обращении за медицинской помощью детей, находившихся в «Ленском крае». На данный момент результатов проверки нет.

Позже Роспотребнадзор по Якутии сообщил, что было зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции среди детей. Ведомство начало эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и условий, способствовавших заражению.