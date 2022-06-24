ЧП с грузовиком на пароме

24 июня в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я) поступила информация о том, что на паромной переправе Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района водитель автомобиля «Шанкси» полуприцеп, груженного 33 тоннами керамогранита, допустил съезд автомобиля в реку «Лена». Установлено, что водитель при проведении ремонтных работ не установил противокатные устройства, в результате чего автомобиль съехал в реку. Пострадавших нет, сообщает МЧС Якутии.