ЧП: Почему остановили шахту «Денисовскую» в Якутии?

Шахта «Денисовская» компании «Колмар» по требованию Ростехнадзора снова останавливает свою работу. Установлен факт нарушения крепления горных выработок. Что очень серьезно — это может привести к обвалам. Маргарита Нифонтова в своем телеграм-канале бьет тревогу, напоминая трагедию на руднике «Мир»: С учетом того, что это далеко не в первый раз, властям Якутии надо срочно провести работу с руководством «Колмара». В противном случае может получиться как с «Алроса», когда вице-президент самой компании Юрий Дойников на пленарном заседании Ил Тумэна (!) за четыре года до трагедии на руднике «Мир» предупреждал, что вода из карьера поступает неизвестно куда. Что может быть авария. Но никто и ухом не повел. 8 горняков погибли. Рудника, который приносил самые крупные и качественные алмазы, больше нет.

11 ноября Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело проверку в режиме постоянного государственного надзора угольной шахты «Денисовская» АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский».

В ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения крепления горных выработок.

В соответствии с ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ составлен административный протокол о временном запрете деятельности, запрет на ведение добычных работ в горных выработках шахты «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» с 27 октября 2022 года. Административное дело передано на рассмотрение в Нерюнгринский городской суд, сообщается на сайте Ленского управления Ростехнадзора

Нерюнгринский городской суд 2 ноября 2022 года АО ГОК «Денисовский» запретил добычные работы в горных выработках, имеющих нарушение крепления сроком на 90 суток, который исчисляется с момента фактического приостановления.