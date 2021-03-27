ЧП на закрытом якутском автозимнике

В Службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что несколько автомашин застряло на автозимнике «Тюбятцы – Сангары».

Оперативная группа спасателей ГБУ «Служба спасения РС(Я)» на вездеходе с необходимым оборудованием рано утром 27 марта выехала к месту происшествия для оказания помощи людям.

Спасатели настоятельно рекомендуют не пользоваться автозимником на кобяйском направлении, дорога временно закрыта в связи с метелью и сильными заносами.

До понедельника 29 марта спасательный пост будет стоять в с. Тюбятцы.

Телефон дежурного Службы спасения 4112-45-90-19, 40-56-22 или единый телефон спасения 112.