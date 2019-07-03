ЧП на Спортивных играх народов Якутии

На игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло огромное число болельщиков, не всем удалось поместиться на зрительские трибуны спорткомплекса. Чтобы увидеть игру своих команд, болельщики вынуждены были смотреть матч с разных позиций.

Несколько человек забрались на неположенные (!) для зрителей ограждения батареи вдоль стен. В пылу азарта болельщики вели себя очень активно – деревянная конструкция не выдержала и обрушилась. В результате пострадали несколько человек, в их числе и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса Клавдия Павлова, Римма Долгунова и Айыына Жерготова, а также мастер спорта России, капитан женской сборной Якутска Светлана Муратова. Медицинская бригада достаточно быстро прибыла в спорткомплекс и увезла пострадавших. Представители сборной команды Амгинского улуса пока воздерживаются от комментариев и предварительных данных о состоянии здоровья спортсменов.

Добавим, что женская сборная команда Амгинского улуса проведет стартовую игру на VII Играх 4 июля в 11.00 ч. против команды Верхневилюйского улуса.