ЧП на рейсе АК «Якутия»

25 декабря во Внуково самолет АК «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20 м, сообщает канал М24. Рейс совершался по маршруту Нерюнгри — Москва.

Обошлось без пострадавших. Всего на борту было 109 пассажиров. Вместе с ними был экипаж в составе 7 человек. Помощь спасательных служб не понадобилась. Следственная комиссия выясняет обстоятельства ЧП.