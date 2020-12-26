26.12.2020
10:23
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Происшествия

ЧП на рейсе АК «Якутия»

25 декабря во Внуково самолет АК «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20 м, сообщает канал М24. Рейс совершался по маршруту Нерюнгри — Москва.

Обошлось без пострадавших. Всего на борту было 109 пассажиров. Вместе с ними был экипаж в составе 7 человек. Помощь спасательных служб не понадобилась. Следственная комиссия выясняет обстоятельства ЧП.

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-g-QrXnC47w&feature=youtu.be
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