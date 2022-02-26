26.02.2022
14:20
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Происшествия

Видеофакт: ЧП на песчаном карьере в Якутске

На протоке реки Лена возле Якутска опрокинулся погрузчик, работавший на песчаном карьере. Похоже, водитель получил серьезную травму. Авторы видео обнаружили его, сидящим возле техники, и предложили ехать в больницу, сообщает тгк КримЯкутия.

Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия
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